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Президент UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова с Макгрегором

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Фото: TASS/Zuma/Jason Silva
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC, проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором. О предстоящем поединке рассказал президент организации Дана Уайт.

Он подчеркнул, что в ближайшее время встретится с ирландским спортсменом, чтобы обсудить возможность проведения совместного поединка, сообщает MMAFighting.

«Уверен, что Макгрегор следующим соперником хочет видеть Нурмагомедова. А Нурмагомедов хочет Макгрегора», — резюмировал Уайт.

В ночь на 8 апреля Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона организации. На счету 29-летнего россиянина 26 побед из них 16 досрочно. В настоящий момент россиянин возглавляет рейтинг UFC в легком весе.

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