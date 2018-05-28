СМИ сообщили о переносе места встречи Мэй и Трампа из Лондона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит президенту США Дональду Трампу перенести запланированную на июль встречу из британской столицы в пригород Лондона, чтобы избежать встречи с протестующими.

Как пишет газета The Sun со ссылкой на источник в британском правительстве, посол королевства в США готовится представить администрации Трампа два варианта организации переговоров. Согласно оному из них, встреча лидеров двух стран пройдет в загородной резиденции Чекерс. Этот вариант также предполагает перенос чаепития Трампа и королевы Елизаветы II из Букингемского дворца в Виндзорский замок в графстве Беркшир.

«У нас есть полные программы для обоих [вариантов], но будет очень ясно указано, что мы бы предпочли, чтобы президент [Трамп] выбрал вариант с Чекерс», – отметил собеседник издания.

В ходе своего визита в США в январе прошлого года Мэй передала Трампу приглашение королевы посетить Великобританию с госвизитом. Этот шаг премьера вызвал резонансную реакцию среди представителей британской общественности: петицию с призывом к отмене этого госвизита подписали 1,85 миллиона человек.

