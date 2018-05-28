Эксперты оценили ущерб США от надвигающегося шторма «Альберто»

Ущерб от приближающегося к американскому побережью шторма «Альберто» может составить порядка $1 млрд.

Согласно оценкам аналитической компании Enki Research, представленным агентством Bloomberg, непосредственный ущерб в южных штатах составит $400–500 млн. Еще $600 млн штаты потеряют от снижения активности туристов.

По мнению экспертов Enki Research, наибольшую угрозу для региона представляют наводнения, в особенности это касается территорий, удаленных от побережья. Существует также риск повала деревьев из-за сильного ветра и размыва почвы.

В связи с надвигающимся ураганом в штатах Алабама, Миссисипи и Флорида уже введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее американский Национальный центр по слежению за ураганами сообщил, что субтропический шторм «Альберто» движется по северо-западной части Карибского моря со скоростью около 64 км/ч.