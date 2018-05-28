В Китае надеются на импульс в отношениях с Россией после визита Путина

Китай выразил надежду на развитие двусторонних отношений и подписание важных для этого документов во время запланированного на июнь государственного визита президента России Владимира Путина. Об этом заявил помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

На пресс-конференции дипломат заявил, что в ходе запланированного визита должна состояться первая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина после начала его нового срока на посту президента, пишет «РИА Новости».

Также помощник министра выразил надежду на то, что визит продемонстрирует уникальность и высокий уровень российско-китайских отношений, подтолкнет их развитие и окажется максимально плодотворным.

Планируется, что лидеры двух стран подпишут важные документы, которые определят приоритеты и принципы двустороннего сотрудничества, а также наметят курс отношений. Также главы государств примут участие в ряде культурных мероприятий.

Путин совершит государственный визит в Китай 8–10 июня. Ранее стало известно, что российскому лидеру продемонстрируют высокоскоростной поезд, на котором он доберется до города Тяньцзинь.