Прямой эфир

Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай заявил протест Соединенным Штатам в связи со вторжением американский боевых кораблей в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море. Об этом заявил представитель минобороны Китая У Цянь.

По его словам, два корабля без получения разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию архипелага Сиша и прошли в 12 морских милях от Парасельских островов, пишет «РИА Новости».

По данным минобороны, американских военных предупредили о необходимости покинуть китайские воды. Маневр ВМС США назвали провокацией, а также отметили, что он нарушает международные нормы и суверенитет страны.

В свою очередь официальный представитель министерства обороны США подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логанзаявил, что корабли военно-морских сил США продолжат свои операции, демонстрирующие свободу навигации и полетов в установленном порядке.

27 мая два корабля военно-морских сил (ВМС) США прошли в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море. Маневры на расстоянии 12 морских миль от островов провели эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam.

На протяжении десятилетий Китай ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ростех» раскрыл стоимость контракта на поставку Су-35 Китаю
Китай поддержал проведение саммита США и КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017