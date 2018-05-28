Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды

Китай заявил протест Соединенным Штатам в связи со вторжением американский боевых кораблей в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море. Об этом заявил представитель минобороны Китая У Цянь.

По его словам, два корабля без получения разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию архипелага Сиша и прошли в 12 морских милях от Парасельских островов, пишет «РИА Новости».

По данным минобороны, американских военных предупредили о необходимости покинуть китайские воды. Маневр ВМС США назвали провокацией, а также отметили, что он нарушает международные нормы и суверенитет страны.

В свою очередь официальный представитель министерства обороны США подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логанзаявил, что корабли военно-морских сил США продолжат свои операции, демонстрирующие свободу навигации и полетов в установленном порядке.

27 мая два корабля военно-морских сил (ВМС) США прошли в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море. Маневры на расстоянии 12 морских миль от островов провели эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam.

На протяжении десятилетий Китай ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова).