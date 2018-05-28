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Садовничий назвал срок сдачи российской антидопинговой лаборатории

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Ректор Московского государственно университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что сдача российской антидопинговой лаборатории состоится в июне.

По словам ректора, примерно в эти сроки он планирует обратится к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по кандидатуре главы создаваемой при вузе лаборатории.

«Мы пригласили около 40 специалистов пока на совместительство или за счет средств МГУ. Они уже наши сотрудники, эти люди. Это специалисты, которые и ранее работали в разных лабораториях по этим пробам», — сказал Садовничий «РИА Новости»

Также он отметил, что уже «есть исполняющий обязанности, временный, который сейчас присматривает за вводом, чтобы все было по правилам».

7 декабря глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ. Предполагается, что данная мера улучшит качество антидопинговых исследований и обеспечит финансовую и хозяйственную независимость лаборатории.

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