Выборы президента в Колумбии пройдут в два тура

Ни один из кандидатов в президенты Колумбии, по итогам официальных результатов, не набирает достаточного количества голосов (50%) для победы. Данные опубликованы на сайте Национального управления по записи актов гражданского состояния.

Так, после обработки бюллетеней с 91,68% участков лидирует кандидат от правой партии «Демократический центр» Иван Дуке. За него проголосовали 39,30% граждан. Бывший мэр колумбийской столицы Густаво Петро от левой коалиции «Президент Петро» набирает 25,02% голосов избирателей.

Согласно законодательству страны, второй тур выборов, в котором примут участие заручившиеся наибольшей поддержкой граждан Дуке и Петро, состоится 17 июня.