Более 5 тыс. человек эвакуированы на Кубе из-за шторма «Альберто»

Более 5 тыс. человек эвакуированы на Кубе в связи с субтропическим штормом «Альберто», который бушует в Мексиканском заливе.

Особенно мощные ливни обрушились на центральную и западную части страны. Стихия вызвала резкий подъем воды в водохранилищах и реках, в результате чего оказались подтоплены низменные районы в нескольких провинциях, сообщает ТАСС.

Кубинским властям пришлось увеличить сброс воды из самого крупного в стране водохранилища Саса, которое находится в провинции Санкти-Спиритус. Серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным культурам, другой информации о разрушениях и жертвах на данный момент нет. Институт метеорологии Кубы сообщает, что сильные дожди в регионе будут идти еще не менее суток.

26 мая губернатор Рик Скотт сообщил, что во Флориде объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропическим ураганом «Альберто».

Ранее американский Национальный центр по слежению за ураганами сообщил, что субтропический шторм «Альберто» движется по северо-западной части Карибского моря. Скорость движения шторма на данный момент составляет около 64 км/ч.

Сильные ливни и ветер прогнозируются 26 и 27 мая на западе Кубы, а также в штате Флорида, на полуострове Юкатан и северо-востоке Мексиканского залива.