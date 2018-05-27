В Сирии при нападении террористов погибли четверо российских военных

Четверо российских военных погибли в сирийской провинции Дейр эз-Зор в боевом столкновении с террористами. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, несколько мобильных групп террористов атаковали артиллерийскую батарею правительственных войск в темное время суток. Перестрелка длилась около часа. В результате было уничтожено 43 террориста и шесть автомобилей, принадлежащих боевикам, пишет «Газета.ру».

«Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Двоих из них спасти не удалось», — указали в Минобороны.

6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, на его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них были 27 офицеров, в том числе один генерал-майор.

3 мая Минобороны сообщило, что российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем в Сирии. В момент крушения истребитель набирал высоты после взлета с авиабазы Хмеймим. Погибли два пилота. По предварительной информации, огневого воздействия по самолету не было, а причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.

Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Сирии 7 мая. Оба летчика погибли. Авария произошла во время планового полета.