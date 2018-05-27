Элтон Джон передал слуховые аппараты армянским детям

Британский певец Элтон Джон в сопровождении президента Армении Армена Саркисяна и его супруги Нуне принял участие в благотворительной акции в детском оздоровительном центре Еревана.

Музыкант посетил реабилитационный центр «Айк и Эльза Титизян».

«В рамках благотворительной акции, прошедшей в воскресенье в Ереване с участием Саркисяна, Элтона Джона и директора фонда Starkey Hearing Technologies Уильяма Остина, детям из различных регионов Армении были переданы 100 слуховых аппаратов», — уточнили в пресс-службе армянского лидера.

Британский певец посетил Армению в рамках трехдневной благотворительной программы «Ереван — моя любовь», которая была инициирована президентом страны. Всего в ходе акции слабослышащим детям и взрослым подарят 2,5 тыс. слуховых аппаратов.