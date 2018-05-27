Президент Италии предложит сформировать правительство экономисту Коттарелли

Президент Италии Серджо Маттарелла намерен встретиться с экономистом Карло Коттарелли после того, как юрист Джузеппе Конте отказался возглавлять правительство. Это означает, что глава государства может предложить ему сформировать кабинет.

Кандидатуру Конте на пост премьера ранее предложила коалиция евроскептиков «Движения пяти звезд» Луиджи ди Майо и правой «Лиги» Маттео Сальвини, которые должны были войти в коалиционный кабинет, передает «РИА Новости».

Однако президент Маттарелла не утвердил на посту министра экономики и финансов Паоло Савону. На его назначении настаивали партии, считающиеся победившими на парламентских выборах 4 марта. Ранее сообщалось, что в Италии в ближайшее время проведут досрочные выборы.

Посол РФ в Италии Сергей Разов заявил «Известиям», что высоко ценит настрой итальянских консерваторов, осознающих вредоносность антироссийских санкций и выступающих за диалог с Москвой.