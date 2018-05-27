Прямой эфир

Президент Италии предложит сформировать правительство экономисту Коттарелли

0
Фото: TASS/Zuma/Alberto Lingria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Италии Серджо Маттарелла намерен встретиться с экономистом Карло Коттарелли после того, как юрист Джузеппе Конте отказался возглавлять правительство. Это означает, что глава государства может предложить ему сформировать кабинет. 

Кандидатуру Конте на пост премьера ранее предложила коалиция евроскептиков «Движения пяти звезд» Луиджи ди Майо и правой «Лиги» Маттео Сальвини, которые должны были войти в коалиционный кабинет, передает «РИА Новости».

Однако президент Маттарелла не утвердил на посту министра экономики и финансов Паоло Савону. На его назначении настаивали партии, считающиеся победившими на парламентских выборах 4 марта. Ранее сообщалось, что в Италии в ближайшее время проведут досрочные выборы.

Посол РФ в Италии Сергей Разов заявил «Известиям», что высоко ценит настрой итальянских консерваторов, осознающих вредоносность антироссийских санкций и выступающих за диалог с Москвой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Берлускони назвал Крым самым красивым регионом России
Берлускони заявил о готовности возглавить правительство Италии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017