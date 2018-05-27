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Посольство РФ в Бельгии заявило о небывалой антироссийской кампании

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Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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В Европе развернута беспрецедентная по масштабам антироссийская кампания, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин на конференции соотечественников.

«В условиях развернутой в Европе беспрецедентной по масштабам антироссийской кампании помощь соотечественников в продвижении объективного образа РФ неоценима», — отметил дипломат.

Токовинин уточнил, что необходимо заниматься распространением «правдивой информации по российской тематике в интернет-СМИ», а также «организацией историко-мемориальных и культурных мероприятий, которые способствуют сближению стран».

12-я конференция соотечественников прошла в Бельгии 27 мая. В мероприятии приняли участие представители десятков русскоязычных общественных организаций, священнослужители, дипломаты.

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