Депутат рады назвал власти Украины шизофрениками

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что на Украине «правят шизофреники». По его словам, решения украинских властей убивают экономику страны.

«Это то, что вы поете песни и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев», — приводит слова Рабиновича «Федеральное агентство новостей».

Депутат также резко отозвался и о психическом состоянии политической элиты Украины.

«Да, нами правят шизофреники!» — сказал Рабинович.

Депутат известен критикой и обвинениями в адрес украинских властей. В конце февраля он посетовал на то, что Украина «осталась без друзей».

Причиной этого, по мнению Рабиновича, стала внешняя политика нынешнего правительства. Нардеп обратил внимание, что страны, окружающие Украину в настоящее время, «друзьями уже никак не являются».