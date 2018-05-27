Прямой эфир

Депутат рады назвал власти Украины шизофрениками

0
Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что на Украине «правят шизофреники». По его словам, решения украинских властей убивают экономику страны.

«Это то, что вы поете песни и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев», — приводит слова Рабиновича «Федеральное агентство новостей».

Депутат также резко отозвался и о психическом состоянии политической элиты Украины.

«Да, нами правят шизофреники!» — сказал Рабинович.

Депутат известен критикой и обвинениями в адрес украинских властей. В конце февраля он посетовал на то, что Украина «осталась без друзей».

Причиной этого, по мнению Рабиновича, стала внешняя политика нынешнего правительства. Нардеп обратил внимание, что страны, окружающие Украину в настоящее время, «друзьями уже никак не являются».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В раде предсказали мир между Украиной и Россией
Депутат рады возмутился законом о «разборе украинцев на органы»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017