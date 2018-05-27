В Екатеринбурге арестовали следователя СК и двух его сообщников

Сотрудника регионального управления Следственного комитета арестовали в Екатеринбурге. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Как сообщил пресс-секретарь регионального управления СК РФ Максим Чалков, подозреваемый с подельниками обещал местному жителю избавить его сына от привлечения к уголовной ответственности. За «услугу» следователь просил «несколько миллионов рублей».

Чалков подчеркнул, что в действительности какого-либо влияния на решение этого вопроса задержанный оказать не мог. Следователя и двоих его сообщников задержали сотрудники ФСБ и СК 23 мая в ходе совместной спецоперации. Все трое сейчас заключены под стражу.

19 мая в Москве арестовали сотрудницу следственного отдела МВД по Истринскому району за получение взятки в размере 2,5 млн рублей от адвоката. Деньги предназначались на переквалификацию инкриминируемых деяний фигуранту уголовного дела.