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В Екатеринбурге арестовали следователя СК и двух его сообщников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудника регионального управления Следственного комитета арестовали в Екатеринбурге. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Как сообщил пресс-секретарь регионального управления СК РФ Максим Чалков, подозреваемый с подельниками обещал местному жителю избавить его сына от привлечения к уголовной ответственности. За «услугу» следователь просил «несколько миллионов рублей».

Чалков подчеркнул, что в действительности какого-либо влияния на решение этого вопроса задержанный оказать не мог. Следователя и двоих его сообщников задержали сотрудники ФСБ и СК 23 мая в ходе совместной спецоперации. Все трое сейчас заключены под стражу.

19 мая в Москве арестовали сотрудницу следственного отдела МВД по Истринскому району за получение взятки в размере 2,5 млн рублей от адвоката. Деньги предназначались на переквалификацию инкриминируемых деяний фигуранту уголовного дела.

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