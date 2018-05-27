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Джордж Буш-старший попал в больницу

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Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу из-за низкого кровяного давления. Об этом в воскресенье, 27 мая, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт на своей странице в Twitter.

По его информации, 93-летний политик был госпитализирован в штате Мэн. Ожидается, что он пробудет в медицинском учреждении несколько дней.

«Бывший президент в сознании и не испытывает никакого дискомфорта», — добавил Макграт.

В апреле Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) из-за инфекции, попавшей в кровь. Это произошло на следующий день после похорон его жены Барбары. Он провел в больнице две недели.

Джордж Буш-старший — 41-й президент США. Он занимал пост главы государства с 1989 по 1993 год.

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