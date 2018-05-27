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Делегация из США обсуждает детали саммита с представителями КНДР

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Делегация из Вашингтона начала переговоры с представителями КНДР в Пханмунджоме в демилитаризованной зоне в рамках подготовки саммита лидеров США и Северной Кореи. Об этом заявила журналистам представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Правительственная делегация США прибыла в Пхеньян для проведения переговоров в воскресенье, 27 мая. Они намерены обсудить детали встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая, как ожидается, должна пройти в Сингапуре 12 июня.

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Как сообщает ТАСС, американскую делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сун Ким, который прежде уже вел переговоры о ядерном разоружении с Пхеньяном. Он также планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Как ожидается, встречи будут продолжаться до 30 мая.

Накануне Трамп заявил, что США по-прежнему готовы на проведение саммита 12 июня в Сингапуре. При этом двумя днями ранее он направил Ким Чен Ыну послание, в котором отказал во встрече из-за враждебных заявлений Пхеньяна.

Представители Северной Кореи почти через сутки отреагировали на отказ Трампа от переговоров с Ким Чен Ыном в Сингапуре. В сообщении Пхеньян выразил готовность по-прежнему вести переговоры с США.

24 мая в КНДР полностью демонтировали единственный полигон для ядерных испытаний. Напомним, полная денуклеаризация Северной Кореи была главным условием для примирения Пхеньяна и Сеула, а также для снятия санкций, введенных против КНДР.

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