Крупное ДТП с четырьмя жертвами произошло в Луизиане

ДТП с участием двух грузовиков и легковых автомобилей произошло в американском штате Луизиана, на месте аварии погибли четыре человека, еще 13 пострадали.

По данным телеканала ABC, инцидент произошел неподалеку от города Ковингтон. Первоначально столкнулись прицеп грузовика и несколько легковушек. Затем, после того как пострадавшим стали оказывать помощь, на месте ДТП вспыхнула цистерна. Огонь полностью уничтожил несколько машин.

Среди пострадавших — заместитель шерифа округа, его жизнь вне опасности. Имена жертв и раненых телеканал не привел.

24 мая в США 20 человек пострадали при столкновении фуры со школьным автобусом. 17 мая в результате ДТП с участием школьного автобуса в штате Нью-Джерси погиб один человек.