Китай обвинил США во вторжении в свои воды

Власти Китая назвали вторжением в свои территориальные воды маневры кораблей ВМС США. В воскресенье эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam прошли на расстоянии в 12 морских миль от спорных островов Сиша, право на которые оспаривают Китай и несколько азиатских государств.

В заявлении Минобороны КНР говорится, что Пекин направил свои военные корабли и авиацию, чтобы предупредить корабли ВМС США о недопустимости нахождения в своих водах.

Действия американской стороны «противоречат китайскому и международному праву, являются серьезным ущемлением суверенитета Китая и нарушением стратегического взаимного доверия между военными двух стран», подытожили в военном ведомстве.

Ранее в воскресенье, 27 мая, два корабля военно-морских сил (ВМС) США прошли в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море.