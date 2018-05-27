Бывший ведущий Top Gear заявил о готовности стать вратарем «Ливерпуля»

Бывший телеведущий программы Top Gear Джереми Кларксон заявил о готовности стать вратарем британского футбольного клуба «Ливерпуль».

Об этом Кларксон сообщил в Instagram, опубликовав свое фото у футбольных ворот. «Дорогой «Ливерпуль», я готов», — подписал он снимок.

Dear Liverpool. I’m available Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) 26 Май 2018 в 2:31 PDT

Накануне британский клуб в финальной игре Лиги чемпионов уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:3. Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус взял вину за поражение от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов на себя.