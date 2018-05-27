После погрома на рынке в Киеве задержали 34 человека

В Киеве после погрома на одном из рынков и столкновений с полицейскими были задержаны 34 человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

В настоящее время задержанные дают показания. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает RT.

Ранее стало известно, что в Киеве агрессивно настроенные молодые люди устроили погром на одной из торговых точек на рынке и оказали сопротивление полицейским. В результате происшествия пострадали трое силовиков.

В феврале в потасовке у здания Верховной рады пострадали 13 правоохранителей. Полиция задержала девять правонарушителей. Сообщалось, что беспорядки в Киеве устроили демонстранты из палаточного городка, который был организован сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.