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После погрома на рынке в Киеве задержали 34 человека

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Фото: TASS/Zuma/Maxym Marusenko
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В Киеве после погрома на одном из рынков и столкновений с полицейскими были задержаны 34 человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

В настоящее время задержанные дают показания. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает RT.

Ранее стало известно, что в Киеве агрессивно настроенные молодые люди устроили погром на одной из торговых точек на рынке и оказали сопротивление полицейским. В результате происшествия пострадали трое силовиков.

В феврале в потасовке у здания Верховной рады пострадали 13 правоохранителей. Полиция задержала девять правонарушителей. Сообщалось, что беспорядки в Киеве устроили демонстранты из палаточного городка, который был организован сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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