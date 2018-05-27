Картину абстракциониста Ким Ван Ки продали за рекордную сумму

В ходе аукционных торгов в Сеуле за рекордную сумму продали редкую картину южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки: полотно ушло почти за $8 млн.

Работа художника стала самой дорогой корейской картиной, выставлявшейся на торги, передает Yonhap.

Пожелавший сохранить анонимность покупатель заплатил за картину под названием «3-II-72 #220» около $7,87 млн. Полотно выполнено в нехарактерной для художника манере: на нем множество красных точек с небольшим треугольником синего цвета, тогда как большинство картин Ким Ван Ки написал с использованием оттенков синего цвета.

В середине мая картину художника-авангардиста Казимира Малевича «Супрематическая композиция» (1916) продали с молотка более чем за $85,8 млн. Первоначально полотно оценивалось в $70 млн.