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Картину абстракциониста Ким Ван Ки продали за рекордную сумму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В ходе аукционных торгов в Сеуле за рекордную сумму продали редкую картину южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки: полотно ушло почти за $8 млн.

Работа художника стала самой дорогой корейской картиной, выставлявшейся на торги, передает Yonhap.

Пожелавший сохранить анонимность покупатель заплатил за картину под названием «3-II-72 #220» около $7,87 млн. Полотно выполнено в нехарактерной для художника манере: на нем множество красных точек с небольшим треугольником синего цвета, тогда как большинство картин Ким Ван Ки написал с использованием оттенков синего цвета.

В середине мая картину художника-авангардиста Казимира Малевича «Супрематическая композиция» (1916) продали с молотка более чем за $85,8 млн. Первоначально полотно оценивалось в $70 млн.

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