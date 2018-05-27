Четверо российских военнослужащих погибли в бою с террористами в Сирии

Четверо российских военных, в числе которых - двое военных советников, погибли в Сирии в бою с террористами. Двое военнослужащих погибли на месте, пятеро раненых были доставлены в военный госпиталь, где двое из них скончались.

Бой с террористами произошел в провинции Дейр эз-Зор в темное время суток, сообщили в воскресенье, 27 мая, в министерстве обороны.

По данным военного ведомства, артиллерийскую батарею сирийской армии атаковали несколько мобильных групп боевиков, бой приняли сирийские военные вместе с российскими военнослужащими.

В ходе боя, длившегося около часа, были уничтожены 43 террориста и шесть внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением, передает «Газета.ру».

6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, на его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, выживших в авиакатастрофе не было.