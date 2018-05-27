Прямой эфир

Четверо российских военнослужащих погибли в бою с террористами в Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверо российских военных, в числе которых - двое военных советников, погибли в Сирии в бою с террористами. Двое военнослужащих погибли на месте, пятеро раненых были доставлены в военный госпиталь, где двое из них скончались.

Уйти нельзя остаться
Готовы ли американцы вывести свои войска из Сирии

Бой с террористами произошел в провинции Дейр эз-Зор в темное время суток, сообщили в воскресенье, 27 мая, в министерстве обороны.

По данным военного ведомства, артиллерийскую батарею сирийской армии атаковали несколько мобильных групп боевиков, бой приняли сирийские военные вместе с российскими военнослужащими.

В ходе боя, длившегося около часа, были уничтожены 43 террориста и шесть внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением, передает «Газета.ру».

6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, на его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, выживших в авиакатастрофе не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятеро погибли и 50 человек пострадали при взрыве машины в Сирии
Сирийский аэродром рядом с Хомсом подвергся ракетной атаке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017