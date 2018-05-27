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В супермаркете на юго-востоке Москвы мужчину ранили ножом

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Полицейские ищут нападавшего, который ударил ножом мужчину на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в воскресенье, 27 мая, в супермаркете.

Как передает РЕН ТВ, во время конфликта между двумя мужчинами один ударил другого ножом. Злоумышленник скрылся с места преступления, сейчас ведется его розыск.

Ранее сообщалось, что в Москве девятиклассник ударил сверстника ножом во время урока. Инцидент произошел в школе № 1571 в Северном Тушино утром 24 мая.

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