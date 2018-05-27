Прямой эфир

Врачи отложили выписку из больницы президента Палестины

0
Фото: REUTERS/Palestinian President Office
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Палестины Махмуд Аббас пока останется в больнице, вопреки сообщениям о планах выписать его 27 мая.

«Выписка президента отложена», — заявили в пресс-службе палестинского лидера, сообщает «РИА Новости».

83-летний Аббас в течение недели лечится в городе Рамалла от воспаления легких, диагностированного после операции на ухе.

В то же время главврач больницы Саид Сарахне рассказал, что здоровье палестинского лидера улучшается быстрыми темпами, сообщает ТАСС. Однако дату выписки врач не назвал.

За последнее время Аббас не первый раз попадает в больницу, что дает поводы для спекуляций о возможных преемниках. В феврале текущего года Аббас прошел обследование в одной из американских клиник. Сообщалось, что его здоровье в полном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лидер Палестины госпитализирован из-за осложнений после операции
Аббас призвал мир отреагировать на массовое убийство народа

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017