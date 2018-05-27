Врачи отложили выписку из больницы президента Палестины

Президент Палестины Махмуд Аббас пока останется в больнице, вопреки сообщениям о планах выписать его 27 мая.

«Выписка президента отложена», — заявили в пресс-службе палестинского лидера, сообщает «РИА Новости».

83-летний Аббас в течение недели лечится в городе Рамалла от воспаления легких, диагностированного после операции на ухе.

В то же время главврач больницы Саид Сарахне рассказал, что здоровье палестинского лидера улучшается быстрыми темпами, сообщает ТАСС. Однако дату выписки врач не назвал.

За последнее время Аббас не первый раз попадает в больницу, что дает поводы для спекуляций о возможных преемниках. В феврале текущего года Аббас прошел обследование в одной из американских клиник. Сообщалось, что его здоровье в полном порядке.