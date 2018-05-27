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В Госдуме ответили на план Киева «уничтожить Россию» санкциями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявление Киева об «уничтожении России» с помощью санкций, отметил, что ограничения больнее всего ударили именно по Украине.

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Морозов отметил в беседе с RT, что Украина потеряла в плане доходов и развития экономики со времен «украинской весны».

«Насколько я знаю, множество украинцев бегут из страны в Россию и Европу в поисках заработка, потому что многие серьезные украинские предприятия были ориентированы на партнерство с российской промышленностью», — добавил он.

Депутат отметил, что продукция оборонного комплекса Украины была востребована только в России, а теперь поставки запрещены.

Морозов обратил внимание, что у власти в стране «находится оккупационный режим», которому нет дела до рядовых граждан. Украинская верхушка действует в своих интересах и в интересах западных покровителей, приводит его слова РЕН ТВ.

Ранее в воскресенье, 27 мая, аналогичное мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, который прокомментировал заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о том, что Россию «можно уничтожить с помощью санкций».

Впервые Киев ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года. Они были направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также сферу товаров двойного назначения.

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