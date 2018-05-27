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Кровля пятиэтажки горит в Краснодаре

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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В Краснодаре горит кровля пятиэтажного дома. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, площадь, охваченная огнем, составляет 100 кв. м.

По данным ведомства, пожар возник в доме на улице Дмитрова. В настоящее время огонь локализован. Пожарные эвакуировали 12 человек. Сообщается, что пострадавших и погибших нет.

В воскресенье, 27 мая, на складе пиломатериалов в селе Лидога в Хабаровском крае произошел крупный пожар. Огонь охватил территорию площадью около 1 тыс. кв. м. В настоящий момент возгорание локализовано.

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