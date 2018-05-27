Посол России в Австралии прокомментировал расследование крушения MH17‍

Посол России в Австралии Григорий Логвинов прокомментировал расследование Совместной следственной группой (ССГ) крушения малайзийского Boeing, которое произошло на Украине в июле 2014 года. По его словам, в данном случае речь идет о заранее спланированной провокации.

«Так называемое расследование ведется почти исключительно на основе информации из соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками», — цитирует его слова пресс-служба российской дипмиссии.

Логвинов добавил, что в России продолжат прилагать все возможные усилия для того, чтобы установить истинную причину трагедии.

По его словам, подобный характер расследования присущ также делу об отравлении британского агента и бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Серьезные юридические, физические и иные данные, опровергающие все эти фейковые вбросы, беспардонно отвергаются и игнорируются», — заключил он.