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Министра обороны Германии обвинили в развале армии

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Согласно данным доклада Федеральной счетной палаты Германии, бундесвер находится в плачевном состоянии. Ведомство обвинило министра обороны Урсулу фон дер Ляйен в утаивании неисправностей военной техники и «приукрашивании статистики».

Как пишет таблоид Bild, заявления министра о боевой готовности кораблей и самолетов зачастую не соответствовали действительности. По данным издания, в прошлом году ни одна немецкая подлодка не была пригодна для эксплуатации. В строю было лишь меньше половины фрегатов, танков и боевых вертолетов.

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Федеральная счетная палата также подвергла сомнению боеготовность корветов, о которой ранее заявляла фон дер Ляйен. Издание пишет, что корабли не имеют вооружений, кроме того, у них отсутствуют управляемые ракеты.

В феврале сообщалось о том, что вооруженные силы Германии не располагают достаточным числом бронежилетов, палаток, а также наборов зимней формы, необходимых для функционирования передовой группы НАТО «Острие копья». Немецкие СМИ также заявляли о критически низком количестве боеспособных танков.

В начале мая министр обороны Германии заявила о том, что ведомство планирует провести реформу бундесвера. Фон дер Ляйен подчеркнула, что армия ФРГ будет ориентирована на отражение новых угроз, в том числе из области кибербезопасности.

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