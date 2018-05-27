Два человека погибли на музыкальном фестивале в Великобритании

Два человека умерли на фестивале танцевальной музыки Mutiny Festival, проходившем в британском городе Портсмут.

Оба случая произошли в субботу, 26 мая, и рассматриваются как отдельные, никак не связанные между собой, отметили в полиции. Уточняется, что умерли девушка 18 лет и 20-летний юноша.

Как отмечает The Telegraph, причины произошедшего правоохранительные органы не раскрывают. В связи с ЧП организаторы мероприятия завершили фестиваль, запланированный на субботу и воскресенье, раньше времени.

В начале мая порядка 5 тыс. человек были экстренно эвакуированы с открытой площадки музыкального фестиваля Seaside в немецком Аурихе из-за шквалистого ветра.