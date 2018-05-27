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ЕС вложит €200 тыс. в изучение «перекосов» в российской экономике

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Евросоюз планирует израсходовать порядка €200 тыс. на изучение «перекосов» в российской экономике. На основании исследования Брюссель собирается разработать новый комплекс антидемпинговых мер. Эта информация содержится в документе, попавшем в распоряжение RT.

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Под «перекосами», в частности, имеется в виду влияние государства на экономику страны и госрегулирование финансового сектора, а также создание комфортных условий для российских предприятий на отечественном рынке.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов назвал исследование «стандартным манипулятивным приемом Евросоюза».

«Москву едва ли можно обвинить в демпинге. Она, как и все страны-производители, скорее заинтересована в том, чтобы российские предприятия получали наибольшую прибыль», — отметил он.

С 2014 года Евросоюз поэтапно вводит в отношении России санкции из-за конфликта на востоке Украины и вхождения Крыма в состав РФ. Ограничения затронули как отдельные физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики. Москва ответила на вводимые санкции продовольственным эмбарго и взяла курс на импортозамещение. Кроме того, в 2018 году Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях, который позволяет президенту и правительству страны принимать различные меры противодействия в ответ на недружественные шаги со стороны США и других государств.

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