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В Сирии при нападении террористов погибли четверо российских военных‍

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В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате боя с террористами погибли четверо российских военнослужащих. По данным Минобороны РФ, позиции атаковали группы боевиков, а российские военные в течение часа отбивали нападение.

«Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что еще двое чуть позже скончались в госпитале. При этом российским военным удалось уничтожить 43 террористов и шесть автомобилей боевиков с установленным крупнокалиберным вооружением. 

По данным «РИА Новости», утром в воскресенье, 27 мая, в Забайкальском крае прошла церемония прощания с погибшими в Сирии сержантом и лейтенантом. ​

«Сержант будет похоронен на центральном кладбище Читы, лейтенант — в Песчанке, пригороде Читы», — пишет агентство со ссылкой на источник.

Попавших под обстрел российских военнослужащих представят к наградам.

В начале мая стало известно, что российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии. По предварительным данным, причиной крушения стало попадание в двигатель птицы. 

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