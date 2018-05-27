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Полиция провела облаву на наркоторговцев в квартале хиппи в Копенгагене

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Фото: TASS/Zuma/Aleksander Klug
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Полиция Копенгагена 26 мая провела облаву на наркоторговцев на улице Пушер-стрит, которая находится в квартале хиппи Христиания.

В ходе рейда правоохранители задержали одного человека, а также изъяли 2,6 кг гашиша, 1,5 кг марихуаны и около 1,5 тыс. готовых сигарет с ней, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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Спустя несколько часов торговцы вновь начали продавать «травку» на Пушер-стрит. В полиции пообещали пристально следить за этим районом города.

Жители коммуны хиппи, созданной на территории квартала в 1970-х годах, в свою очередь, хотят прекратить засилье бандитских группировок, которые взяли под контроль оборот наркотиков в Христиании.

Столичные власти периодически поднимают вопрос о легализации употребления марихуаны в Копенгагене, но эти инициативы пока так и не получили широкой поддержки.

При этом с 1 января в Дании узаконили употребление марихуаны в медицинских целях. Врачи могут выписывать ее своим пациентам при наличии соответствующих показаний. Легализацию ввели на четыре года.

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