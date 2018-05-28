17 июля 2014 года в небе над Украиной был сбит боинг 777 малайзийских авиалиний, погибли 298 человек. 4 марта 2018 года в Англии были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Они выжили.

Между этими событиями, как ни странно, много общего. Оба они объявляются «происками Москвы». И связаны с использованием оружия, которого в России либо не было, либо уже нет. Ответа на вопрос «зачем это нужно России?» нет в обоих случаях.

Россия не допускается к расследованию этих событий ни в каком виде. Результаты следствия оглашаются без предъявления весомых доказательств. Имеющиеся доказательства добываются из таких потрясающе достоверных источников, как социальные сети, или берутся от перебежчиков. В обоих случаях звучат заявления о наличии улик, однозначно указывающих на виновника, то есть на Россию, но они не предъявляются. Какие-либо выдвигаемые Москвой контраргументы и сведения в расчет не принимаются.

Выводы в обоих случая однозначны: виновата Россия, и точка.

Так, Голландия где-то откопала кусок ракеты комплекса «Бук» с неким бортовым номером. Данный кусок ракеты был выпущен в 1986 году. Как и где этот кусок был добыт — никому не известно. Доказательств, подтверждающих, что данная находка была сделана в зоне боевых действий на юго-востоке Украины, не представлено.

Министерство обороны РФ в последние годы активно ведет перевооружение армии и в том числе войск ПВО. Ведется строжайший учет всех ракет, идет ликвидация отслуживших свой срок боеприпасов. Россия, когда министром обороны был Анатолий Сердюков, провела тотальную зачистку своих арсеналов от хлама. И ракет такого времени выпуска в РФ просто уже не осталось. Кстати, после этой зачистки взрывы в российских арсеналах прекратились. То, что упоминаемая голландцами ракета выслужила все мыслимые сроки эксплуатации и ее на территории России просто не может быть, в расчет не берется. Факт, что такие ракеты есть как раз в арсеналах на Украине и в Грузии, да и еще в ряде стран, игнорируется.

В науке есть метод доказательства от противного. Если предположить, что виноват российский «Бук» с российским экипажем, сразу возникает множество вопросов.

Зачем России сбивать иностранный гражданский самолет? Чтобы использовать инцидент как предлог для ввода войск на Украину? Владимир Путин мог получить разрешение на подобную акцию от Совета Федерации и без таких ухищрений. Да и в июле 2014 года ополчение Донбасса уже было реальной военной силой.

Хотели сбить украинский военный самолет и ошиблись? Однако 53-я бригада ПВО Сухопутных войск — качественно подготовленная воинская часть, одна из лучших бригад ПВО России. Ракетные стрельбы в 2012 и в 2013-х годах она провела на «отлично». То есть отлично подготовленная военная часть берет старую ракету и промахивается, сбивая вместо транспортного самолета Ан-26 гораздо больший по размерам боинг? Это просто нелепо. К тому же к тому времени ополчение Донбасса научилось защищать небо своими силами. Да и Россия много раз заявляла, что ее военнослужащие участия в боевых действиях на Украине не принимали.

Так же и в деле со Скрипалями. Никто не знает, зачем травить этого перебежчика, но виновата Россия. У нее уже нет никакого химического оружия, нет и никогда не было нервно-паралитического яда «Новичок», но все равно виновата Россия.

26 мая в Киеве неизвестными были избиты британские болельщики. Как бы фантастично это ни звучало бы, но в этом были обвинены русские футбольные фанаты. Мы имеем дело со систематическими провокациями, целью которых является максимальная изоляция и очернение России.

Украина — одна из стран, громче других обвиняющих в уничтожении боинга Россию. Сама же Украина даже не извинилась за то, что не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта. Сделай она это, и не было бы гибели 298 человек. Впрочем, Украина так толком не извинилась и не выплатила компенсации и за сбитый ее военными 4 октября 2001 года самолет Ту-154 рейса Тель-Авив-Новосибирск.