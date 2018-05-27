Удар молнии привел к транспортному коллапсу в аэропорту Лондона

В лондонском аэропорту Станстед 27 мая были перенаправлены, задержаны и отменены авиарейсы из-за повреждения системы заправки топливом от удара молнии.

Работу системы уже восстановили, рассказала представитель аэропорта, сообщает Би-би-си. Однако авиарейсы до сих пор не вошли в график.

«Мы приносим извинения за неудобства и советуем всем пассажирам уточнять у своих авиакомпаний последние обновления рейсов», — заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Пользователь Twitter Трейси Митчелл сообщила, что рейс ее племянницы и племянника отменили, в результате чего у них пропал круиз.

27 мая в Казани экстренно сел самолет, после того как пожилая женщина потеряла сознание в полете.