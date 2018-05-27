Прямой эфир

Удар молнии привел к транспортному коллапсу в аэропорту Лондона

0
Фото: Global Look Press/Mark Richards
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В лондонском аэропорту Станстед 27 мая были перенаправлены, задержаны и отменены авиарейсы из-за повреждения системы заправки топливом от удара молнии.

Работу системы уже восстановили, рассказала представитель аэропорта, сообщает Би-би-си. Однако авиарейсы до сих пор не вошли в график.

«Мы приносим извинения за неудобства и советуем всем пассажирам уточнять у своих авиакомпаний последние обновления рейсов», — заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Пользователь Twitter Трейси Митчелл сообщила, что рейс ее племянницы и племянника отменили, в результате чего у них пропал круиз.

27 мая в Казани экстренно сел самолет, после того как пожилая женщина потеряла сознание в полете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В аэропорту Амстердама задерживаются рейсы из-за проблем с электричеством
Около ста рейсов отменили из-за дождей в аэропорту Пекина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017