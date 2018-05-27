«Прямая линия» с Путиным пройдет 7 июня‍

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет в четверг, 7 июня, в 12.00. Вопросы главе государства можно будет задать через специальные приложения, в соцсетях и по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

Для получения обращений жителей страны можно будет использовать приложения «Москва — Путину» и OK Live. Также сообщения смогут отправлять пользователи «Одноклассников» и «ВКонтакте» и через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Вести прямую трансляцию мероприятия будут «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В 2018 году «Прямая линия» пройдет уже в 16-й раз. Мероприятие проводилось в том числе в 2008–2011-х годах, когда Путин занимал должность главы кабмина.

Ранее в мае стало известно о смерти жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 15 июня 2017 года. Девушка рассказала, что из-за плохого медобслуживания в местной больнице ее ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза, а правильный диагноз — рак четвертой стадии — был поставлен слишком поздно.