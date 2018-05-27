Протестующие требуют отставки премьер-министра в Албании

Несколько тысяч сторонников оппозиции вышли на акцию протеста в столице Албании Тиране в воскресенье, 27 мая. Они выражают недовольство политикой премьер-министра страны Эди Рамы и требуют его отставки.

Демонстранты обвиняют политика в связях с организованной преступностью, сообщает ABC.

Во время акции происходят столкновения протестующих с полицейскими, участники закидывают правоохранителей камнями и бутылками. Также сообщается, что 11 сотрудников полиции получили ранения при попытке удержать демонстрантов от штурма правительственных зданий.

В Париже и других городах Франции в субботу, 26 мая, прошли массовые протесты под названием «Народный подъем». Акции были направлены против политики президента страны Эммануэля Макрона. Для усмирения демонстрантов правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ.