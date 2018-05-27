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Сноуден: Трамп никого не любит больше, чем Путина

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что американский лидер Дональд Трамп – большой поклонник президента России Владимира Путина.

Как сообщает The Huffington Post, Сноуден считает, что никто не любит президента России так, как Трамп.

Бывший шпион также заявил, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер не сможет доказать связь президента США с Кремлем. По его словам, Трампа не могли использовать в сложных операциях. 

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Выводы комитета палаты представителей США об отсутствии сговора между Дональдом Трампом и Россией стали долгожданной попыткой прекратить поиски «русского следа», считают эксперты

При этом Сноуден не исключил, что Трамп имел желание сотрудничать с Москвой, отметив, что президент США «мог бы пойти на всё, чтобы достигнуть цели».

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется уже год независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США.

На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.

Эдвард Сноуден получил всемирную известность в 2013 году после публикации сведений о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Российские власти приняли запрос Сноудена на получение убежища, и в 2014 году он получил российский вид на жительство. В США Сноудена обвиняют в хищении государственной собственности и разглашении государственной тайны.

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