Толпа прорвалась на Дворцовый мост за полчаса до развода

Толпа людей оказалась на закрытом Дворцовом мосту в ночь на 27 мая из-за возникшей путаницы в связи с разводами конструкции.

Дворцовый мост в этот день разводили трижды — с 0:00 до 00:40, с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55. При этом людей не предупредили, что между разводами пройти по мосту будет нельзя, сообщает телеканал «78».

В итоге к 00:40 у входа на мост собралась толпа людей. Сотрудники полиции некоторое время сдерживали людей, однако в какой-то момент полицейских отозвали в автобус, чем воспользовались собравшиеся.

Толпа направилась через мост, который в это время готовили ко второй разводке. Людской поток в экстренном порядке остановил один из охранников. В результате происшествия никто не пострадал, и мост развели вовремя.

Ранее, 26 мая, дагестанский канатоходец Расул Абакаров прошел над Невой по тросу между пролетами разведенного Дворцового моста. На это ему понадобилось около двух минут.