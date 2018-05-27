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Православный храм в сирийском городе Маалюля восстановят за месяц

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Фото: wikipedia.org/Bernard Gagnon
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Разрушенный боевиками православный храм святой Феклы в городе Маалюля провинции Дамаск полностью восстановят в течение месяца. Об этом журналистам сообщил настоятель храма отец Ильяс в воскресенье, 27 мая.

«Сейчас практически всё готово. Нам осталось только завезти мебель в кельи, и максимум через месяц монахини монастыря смогут вернуться в свою обитель», — цитирует его слова ТАСС.

Он отметил, что, как только завершится восстановление, в храме начнутся богослужения. По данным агентства, две трети населения города Маалюля составляют христиане. 

21 мая сообщалось, что сирийская армия ликвидировала последний оплот боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ в пригороде Дамаска.

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