Прямой эфир

Абэ призвал заключить мирный договор с Россией при нынешнем поколении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хотел бы решить вопрос заключения мирного договора между странами уже при ныне живущем поколении.

Кроме того, японский премьер назвал заключение мирного договора главнейшей задачей правительства. Со своей стороны Путин призвал терпеливо искать решение, которое устроит оба государства и будет принято их народами, пишет «РИА Новости».

Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан, возвращение Курильских островов.

Ранее президент России сообщил, что Москва и Токио удовлетворены ходом диалога по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах. В этот же день был принят пакет документов о сотрудничестве России и Японии в разных сферах. 

Также Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре на полях Дальневосточного экономического форума во Владивостоке.

Российско-японский саммит прошел в Москве 26 мая. Одной из главных тем мероприятия стало укрепление торгово-экономического взаимодействия. В РФ премьер-министр Японии приехал еще 24 мая и участвовал вместе с Путиным в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Абэ выйдут на связь с экипажем МКС
СМИ сообщили о предстоящем визите Абэ в США в июне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017