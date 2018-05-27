Абэ призвал заключить мирный договор с Россией при нынешнем поколении

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хотел бы решить вопрос заключения мирного договора между странами уже при ныне живущем поколении.

Кроме того, японский премьер назвал заключение мирного договора главнейшей задачей правительства. Со своей стороны Путин призвал терпеливо искать решение, которое устроит оба государства и будет принято их народами, пишет «РИА Новости».

Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан, возвращение Курильских островов.

Ранее президент России сообщил, что Москва и Токио удовлетворены ходом диалога по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах. В этот же день был принят пакет документов о сотрудничестве России и Японии в разных сферах.

Также Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре на полях Дальневосточного экономического форума во Владивостоке.

Российско-японский саммит прошел в Москве 26 мая. Одной из главных тем мероприятия стало укрепление торгово-экономического взаимодействия. В РФ премьер-министр Японии приехал еще 24 мая и участвовал вместе с Путиным в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.