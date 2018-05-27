Глава Минэнерго озвучил среднюю цену на нефть в 2018 году

Министр энергетики Александр Новак заявил, что цена на нефть может колебаться в пределах $65-75 за баррель до конца 2018 года.

«Я думаю, средние цены могут быть в районе $65-75, в таком диапазоне», — сказал Новак РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

С начала 2018 года цена нефти Brent выросла почти на 20%, превысив в мае отметку $80 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин ранее заявил на ПМЭФ, что цена на нефть может упасть до $50 за баррель в ближайшие три года.

Между тем мониторинг Bank of America две недели назад не исключил, что к 2019 году цена на нефть вернется к отметке $100 за баррель.