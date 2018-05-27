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Патриарх Кирилл на Троицу возглавит торжества в Троице-Сергиевой лавре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжества в подмосковной Троице-Сергиевой лавре в день Святой троицы — одного из главных православных праздников — 27 мая. Об этом сообщает пресс-секретарь предстоятеля Церкви священник Александр Волков.

По его словам, патриарх традиционно посетит Троице-Сергиеву лавру, которая является одним из главных духовных центров России, и совершит Божественную литургию в Успенском соборе, пишет ТАСС.

Праздник также называют Пятидесятницей и днем рождения Церкви Христовой. Он установлен в память о сошествии Святого Духа на апостолов на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа.

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