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Идентифицированы останки всех жертв авиакатастрофы на Кубе

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Фото: REUTERS/Juan Carreras Vidal/ACN/Handout
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Субмедэксперты завершили процедуру идентификации останков всех погибших при крушении Boeing 737 на Кубе.

Как сообщает кубинский интернет-портал Cubadebate, идентифицированы останки 110 человек, среди которых пять детей. При крушении выжили три женщины, две из которых скончались позднее в больнице. Состояние еще одной выжившей, 19-летней Майлен Диас, оценивается медиками как критическое.

Арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion самолет Boeing 737 потерпел крушение 18 мая почти сразу после вылета из аэропорта Гаваны. Причины авиакатастрофы не установлены. Спасателям удалось найти оба бортовых самописца, В расследовании задействованы американские и мексиканские специалисты.

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