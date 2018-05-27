Прямой эфир

«Газпром» договорился о строительстве «Турецкого потока» до Евросоюза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» и правительство Турции подписали соглашение о строительстве сухопутного участка транзитной нитки «Турецкого потока» для поставок российского газа в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба российской корпорации.

Подписание протокола позволит сторонам приступить к практической части работ по строительству участка газопровода. Планируется, что строительство закончится в 2019 года, пишет RT.

Кроме того, «Газпром» заключил соглашение об основных условиях и параметрах проекта с турецкой трубопроводной компанией Botas. Строительством участка займется созданная на паритетной основе совместная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.

30 апреля стало известно, что «Газпром» завершил глубоководную укладку морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что завершение укладки морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток» является знаковым событием. Благодаря этому уже с 2019 года газ пойдет в Турцию напрямую, минуя страны-транзитеры.

Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку трубопровода из России в Турцию через Черное море. Ввести его в эксплуатацию планируют до 30 декабря 2019 года. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Европы, так как Анкара сможет создать хабы на границе с сопредельными государствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков назвал ошибкой отказ Болгарии от «Южного потока»
В Госдуме оценили перспективы строительства «Болгарского потока»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017