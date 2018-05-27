«Газпром» договорился о строительстве «Турецкого потока» до Евросоюза

«Газпром» и правительство Турции подписали соглашение о строительстве сухопутного участка транзитной нитки «Турецкого потока» для поставок российского газа в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба российской корпорации.

Подписание протокола позволит сторонам приступить к практической части работ по строительству участка газопровода. Планируется, что строительство закончится в 2019 года, пишет RT.

Кроме того, «Газпром» заключил соглашение об основных условиях и параметрах проекта с турецкой трубопроводной компанией Botas. Строительством участка займется созданная на паритетной основе совместная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.

30 апреля стало известно, что «Газпром» завершил глубоководную укладку морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что завершение укладки морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток» является знаковым событием. Благодаря этому уже с 2019 года газ пойдет в Турцию напрямую, минуя страны-транзитеры.

Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку трубопровода из России в Турцию через Черное море. Ввести его в эксплуатацию планируют до 30 декабря 2019 года. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Европы, так как Анкара сможет создать хабы на границе с сопредельными государствами.