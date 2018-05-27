Британскому избиркому выделили средства на выборы в Европарламент

Британское правительство выделило избирательной комиссии королевства средства на выборы в Европейский парламент после Brexit.

Выделенная сумма составляет около $1,1 млн и пойдет на финансирование действий, которые относятся к выборам в Европарламент в 2019 году в период между 23 и 26 мая. При этом формальный выход Великобритании из евросообщества должен состояться 29 марта, пишет ТАСС со ссылкой на британскую воскресную газету The Sunday Telegraph.

Как сообщает издание, некоторые скептики считают, что этот шаг свидетельствует о тайной разработке властями плана по сохранению членства в Евросоюзе. Сама комиссия уточнила, что указанные средства будут потрачены на осуществление уставных функций, например, на консультации и рекомендации политическим партиям.

24 мая СМИ сообщили о желании Мэй отсрочить полноценный Brexit до 2023 года, чтобы не допустить создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. После этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания слов англ. Britain – Британия и англ. Exit – выход).