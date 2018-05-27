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Британскому избиркому выделили средства на выборы в Европарламент

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Британское правительство выделило избирательной комиссии королевства средства на выборы в Европейский парламент после Brexit.

Выделенная сумма составляет около $1,1 млн и пойдет на финансирование действий, которые относятся к выборам в Европарламент в 2019 году в период между 23 и 26 мая. При этом формальный выход Великобритании из евросообщества должен состояться 29 марта, пишет ТАСС со ссылкой на британскую воскресную газету The Sunday Telegraph.

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Как сообщает издание, некоторые скептики считают, что этот шаг свидетельствует о тайной разработке властями плана по сохранению членства в Евросоюзе. Сама комиссия уточнила, что указанные средства будут потрачены на осуществление уставных функций, например, на консультации и рекомендации политическим партиям.

24 мая СМИ сообщили о желании Мэй отсрочить полноценный Brexit до 2023 года, чтобы не допустить создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. После этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания слов англ. Britain – Британия и англ. Exit – выход).

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