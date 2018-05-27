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В России создали первый телефон с криптозащитой для силовиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») создал первый в России телефон с криптозащитой для правоохранительных органов и коммерческих компаний.

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Пресс-секретарь концерна Виталий Струговец заявил «РИА Новости», что новинка появится в открытой продаже. «Это первый аппарат с шифратором, который мы даем в свободную продажу», — сказал Струговец.

Разработка «Круиз-К» обеспечивает ведение дуплексных телефонных переговоров в двух режимах: закрытом — с криптозащитой при взаимодействии с аналогичной аппаратурой и в открытом — при коммуникации с обычным IP-телефоном.

Продукт был представлен на форуме «День передовых технологий правоохранительных органов-2018» в Подмосковье. Там же Министерство внутренних дел (МВД) РФ впервые показало новый вид амуниции — электрошоковый щит.

Ранее «Известия» писали, что Росгвардия пересядет на бронеавтомобиль «Есаул». Машина выполнена на базе внедорожника «УАЗ Патриот». Новинка выдерживает взрывы мин, попадания реактивных гранат и подрывы самодельных взрывных устройств.

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