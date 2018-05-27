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Кончаловский планирует снять фильм о расстреле рабочих в Новочеркасске

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Продюсерский центр Андрея Кончаловского планирует снять фильм о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Об этом в Минкультуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение госсубсидий рассказала продюсер центра Олеся Гидрат.

По ее словам, режиссером, сценаристом и сопродюсером картины станет Андрей Кончаловский. Заявленный бюджет фильма — 150 млн рублей, пишет «РИА Новости». Гидрат отметила, что съемки фильма пройдут в Новочеркасске и в Ростовской области. Около 90% ролей будут сыграны непрофессиональными актерами, а главную роль исполнит супруга режиссера, актриса Юлия Высоцкая. Ленту планируется снять к Венецианскому фестивалю 2019 года.

В июне 1962 года произошла забастовка рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода. Люди вышли на протест в связи с недостатком продовольствия, ростом цен на продукты и повышением норм выработки. Демонстрация была подавлена силами армии, в результате чего 26 человек погибли, еще 80 получили ранения. Произошедшее скрыли от общественности.

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