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Эрдоган рассказал о скидке на российский газ в $1 млрд

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Москва и Анкара договорились о скидке на поставленный в 2015 и 2016 годах российский газ, она составила чуть более 10%, рассказал в субботу, 26 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В денежном выражении это составляет $1 млрд, отметил он, уточнив, что российская сторона вернет Турции эту разницу в оплате, сообщает Anadolu.

Эрдоган пояснил, что 2015 году Турция потребовала у России скидку на природный газ, который поставляется по «Голубому потоку» и Западной ветке. Посла отказа Москвы Анкара обратилась в Международный арбитраж, отмечает «Газета.ру».

После переговоров стороны достигли соглашения о скидке в 10,25% на поставленный газ.

В начале апреля стало известно, что Россия и Турция создают совместный инвестиционный фонд.

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