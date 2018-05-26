Во Флориде введен режим ЧС из-за урагана Альберто
Во Флориде объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропического урагана Альберто. Об этом сообщил губернатор Рик Скотт в своем микроблоге в Twitter.
«Этим утром я подписал указ о введении чрезвычайного положения и приказ о приведении в готовность национальной гвардии и других ресурсов штата на случай необходимости», — сообщил губернатор.
Сообщается, что ураган принесет дожди и сильный ветер. В связи с чем синоптики предупреждают о возможных подтоплениях на юго-востоке США. Сейчас центр стихии находится в районе Кубы. На данный момент скорость движения шторма составляет около 64 км/ч.