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Во Флориде введен режим ЧС из-за урагана Альберто

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Фото: TASS/DPA/Theo Titz
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Во Флориде объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропического урагана Альберто. Об этом сообщил губернатор Рик Скотт в своем микроблоге в Twitter.

«Этим утром я подписал указ о введении чрезвычайного положения и приказ о приведении в готовность национальной гвардии и других ресурсов штата на случай необходимости», — сообщил губернатор.

Сообщается, что ураган принесет дожди и сильный ветер. В связи с чем синоптики предупреждают о возможных подтоплениях на юго-востоке США. Сейчас центр стихии находится в районе Кубы. На данный момент скорость движения шторма составляет около 64 км/ч.

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