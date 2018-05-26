Во Флориде введен режим ЧС из-за урагана Альберто

Во Флориде объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропического урагана Альберто. Об этом сообщил губернатор Рик Скотт в своем микроблоге в Twitter.

This morning, I have declared a state of emergency across FL to ensure our state has the resources they need to keep their families safe and prepare for the torrential rain and severe flooding Subtropical Storm Alberto will bring. https://t.co/8yK1qdB5eD — Rick Scott (@FLGovScott) May 26, 2018

«Этим утром я подписал указ о введении чрезвычайного положения и приказ о приведении в готовность национальной гвардии и других ресурсов штата на случай необходимости», — сообщил губернатор.

Сообщается, что ураган принесет дожди и сильный ветер. В связи с чем синоптики предупреждают о возможных подтоплениях на юго-востоке США. Сейчас центр стихии находится в районе Кубы. На данный момент скорость движения шторма составляет около 64 км/ч.