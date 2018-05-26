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СМИ сообщили о предстоящем визите Абэ в США в июне

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Глава правительства Японии Синдзо Абэ планирует посетить Соединенные Штаты в начале июня, в программе визита — встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в субботу сообщило Kyodo со ссылкой на неназванные источники в кабмине Японии.

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Агентство приводит дату визита Абэ — 6 или 7 июня. Темой предстоящих переговоров станет судьба граждан Японии, похищенных Северной Кореей в 1970-х и 1980-х годах.

В субботу стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре на полях Дальневосточного экономического форума во Владивостоке.

Абэ прибыл в Москву 26 мая на российско-японский саммит. Одной из главных тем переговоров стало укрепление торгово-экономического взаимодействия.

В Россию премьер-министр Японии приехал еще 24 мая и участвовал вместе с Путиным в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

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